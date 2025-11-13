Kartal’da 25 yaşındaki Taner Akpınar’ı öldüren sürücü tutuklandı

İstanbul Kartal Turgut Özal Bulvarı olarak bilinen sahil yolunda kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 22 yaşındaki Elif Efsun Ercan'ın kullandığı aşırı hızlı lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 gence çarpmıştı. 25 yaşındaki Taner Akpınar'ın hayatını kaybetmesine, 19 yaşındaki stajyer hemşire Güler Korkmaz'ın yaralanmasına sebep olan sürücü Elif Efsun Ercan tutuklandı.

Kaza, 3 Kasım Pazartesi Günü 23.00 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı olarak bilinen sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 22 yaşındaki Elif Efsun Ercan'ın kullandığı lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Akpınar (25) ile 19 yaşındaki bir stajyer hemşire Güler Korkmaz'a çarptı. Kaza sırasında savrularak başını yere vuran Akpınar, beyin kanaması geçirdi. Ayrıca bacak ve kolları kırıldı.

TANER AKPINAR'I ÖLDÜREN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrasında iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5 gün boyunca Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Taner Akpınar, yapılan müdahalelere rağmen 8 Kasım'da hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından Taner Akpınar, Tuzla'da toprağa verildi. Gaziantep'ten gelerek Tuzla Devlet Hastanesi'nde staj yapan Güler Korkmaz'ın sürdüğü belirtildi. Olay sonrasında gözaltına alınan sürücü Elif Efsun Ercan, sevk edildiği adliyede 500 bin TL kefaretle serbest bırakıldı. 8 Kasım'da Taner Akpınar'ın hayatını kaybetmesinin ardından sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.