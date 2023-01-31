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Giriş Tarihi: 31.1.2023 17:13 Son Güncelleme: 31.1.2023 17:17

Kartal’da anne ve iki çocuğu ölü bulundu

İstanbul Kartal’da doğalgaz zehirlenmesinden kaynaklandığı iddia edilen olayda; 40 yaşındaki Melek Dönmez ile çocukları Havvanur Ergay ve Belinay Ergay ölü bulundu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kartal’da anne ve iki çocuğu ölü bulundu

Olay, İstanbul Kartal Atalar Mahallesi Gültürk Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, dairede yaşayan Melek Dönmez ve çocuklarına ulaşamayan yakınlarının haber vermesiyle polis daireye geldi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan dairede Melek Dönmez ile kızları 12 yaşındaki Havvanur ve 14 yaşındaki Belinay Ergay'ın cansız bedenleri bulundu.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de dairede uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında cenazeler otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen korkunç olayla ilgili İGDAŞ ekipleri de dairede uzun süre inceleme yaptı. Melek Dönmez'in yaklaşık 6 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kartal’da anne ve iki çocuğu ölü bulundu
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