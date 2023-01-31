Kartal’da anne ve iki çocuğu ölü bulundu

Olay, İstanbul Kartal Atalar Mahallesi Gültürk Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, dairede yaşayan Melek Dönmez ve çocuklarına ulaşamayan yakınlarının haber vermesiyle polis daireye geldi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan dairede Melek Dönmez ile kızları 12 yaşındaki Havvanur ve 14 yaşındaki Belinay Ergay'ın cansız bedenleri bulundu.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de dairede uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında cenazeler otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.