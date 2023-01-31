Kartal’da anne ve iki çocuğu ölü bulundu

Olay, İstanbul Kartal Atalar Mahallesi Gültürk Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, dairede yaşayan Melek Dönmez ve çocuklarına ulaşamayan yakınlarının haber vermesiyle polis daireye geldi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan dairede Melek Dönmez ile kızları 12 yaşındaki Havvanur ve 14 yaşındaki Belinay Ergay'ın cansız bedenleri bulundu.