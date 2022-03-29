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Giriş Tarihi: 29.3.2022 22:16 Son Güncelleme: 29.3.2022 22:24

Kartal’da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kartal’da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde 1 kişi kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinen kaçarken kan içinde yere düşen kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından cadde üzerine Barış Aytumur silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında 2 kişi de darp edilerek yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede önlem alırken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen Barış Aytumur kaldırıldığı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.



2 ADET TABANCA BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay yerinde bulunan 2 adet tabancaya el konuldu. Yapılan inceleme sonrasında cadde trafiğe açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kartal’da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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