Kartal’da hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı

Edinilen bilgilere göre, Kartal Yakacık Yeni Mahalle Demirkapı Caddesi üzerinde kum boşaltmak için bölgeye gelen kamyon, ileri manevra yaptığı sırada tellerle temas etti. Tellerin kopmasıyla birlikte kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Kazada şans eseri yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmezken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"ELEKTRİK DİREĞİNİN ALÇAK OLMASI KAZAYA NEDEN OLDU"

Kamyon şoförü Cem Erdoğan, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "Buraya kum boşaltmaya geldim. Konumu bana attılar ve alanın geniş olduğunu söylediler. Akşamdan gelip burada bekledim, sabah da teslim edeceğim kişi geldi. Kamyonu yanaştırıp kumu boşalttım. İleri alırken damperde kalan kumlar oluyor, biz onları özellikle temizliyoruz. Karayollarında sıkıntı olmasın, ceza yemeyelim diye dikkat ediyoruz. Bu ara sokaktan çıkan bir araç vardı, hanımefendi. Kornaya basınca ben de rahatsız etmemek için kamyonu ileri almak istedim. O esnada anlık bir manevra sırasında olay yaşandı. Bende herhangi bir şey yok. Ancak köşedeki direğin çok alçak olması da buna biraz etkili oldu" dedi.