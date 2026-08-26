Kartal’da haraç için şirkete el bombası atan 4 şüpheli tutuklandı

Kartal'da bir iş yerine yönelik el bombası atılması, yanıcı madde dökülerek silahla kurşunlanması ve ardından iş yeri sahibinin tehdit/şantaja uğraması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.