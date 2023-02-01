Haberler Yaşam Haberleri Kartal’da hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 1.2.2023 17:14

Kartal’da hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Kartal’da doğalgaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Melek Dönmez ile kızları Havvanur ve Belinay Ergay, Pendik’te kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. anne ve kızlarının cenazelerinin yan yana konulması görenlerin yüreklerini dağladı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kartal’da hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kartal Atalar Mahallesi Gültürk Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşayan 40 yaşındaki Melek Dönmez ile kızları 12 yaşındaki Havvanur ve 14 yaşındaki Belinay Ergay, iddiaya göre doğalgaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dairede yapılan incelemenin ardından cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsisi tamamlanan anne ve iki kızının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yaklaşık 6 ay önce eşinden boşandığı öğrenilen Melek Dönmez'in kardeşi Murat Dönmez'in Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olduğu öğrenildi.

CENAZELER YAN YANA KONULDU

Cenazeler son yolculuklarına uğurlanmak üzere Pendik Esenyalı Fatih Cami'ne getirildi. Anne Melek Dönmez ile kızları Havvanur ve Belinay Ergay'ın cenazeleri yan yana konuldu.

Cenazeye Kartal Kaymakami Abdullah Demir, Pendik İlçe Emniyet Murat Milletsever, Melek Dönmez'in Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçi kardeşi Murat Dönmez'in mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Acılı ailenin yakınları, güçlükle ayakta dururken taziyeleri kabul etti. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında 3 kişi Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’da hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA