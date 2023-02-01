Kartal’da hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kartal Atalar Mahallesi Gültürk Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşayan 40 yaşındaki Melek Dönmez ile kızları 12 yaşındaki Havvanur ve 14 yaşındaki Belinay Ergay, iddiaya göre doğalgaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Dairede yapılan incelemenin ardından cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsisi tamamlanan anne ve iki kızının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yaklaşık 6 ay önce eşinden boşandığı öğrenilen Melek Dönmez'in kardeşi Murat Dönmez'in Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olduğu öğrenildi.
Cenazeye Kartal Kaymakami Abdullah Demir, Pendik İlçe Emniyet Murat Milletsever, Melek Dönmez'in Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçi kardeşi Murat Dönmez'in mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Acılı ailenin yakınları, güçlükle ayakta dururken taziyeleri kabul etti. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında 3 kişi Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.