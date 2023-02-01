Kartal’da hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Dairede yapılan incelemenin ardından cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsisi tamamlanan anne ve iki kızının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yaklaşık 6 ay önce eşinden boşandığı öğrenilen Melek Dönmez'in kardeşi Murat Dönmez'in Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olduğu öğrenildi.