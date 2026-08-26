Kartal’da iş yerine el bombası attılar, kundaklayıp kurşunladılar! Yeni nesil çete üyesi 4 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerine yönelik saldırıların ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip ile güvenlik kameralarının titizlikle incelenmesi sonucu saldırıları gerçekleştiren şebeke deşifre edildi.

EL BOMBASI ATIP KOCAELİ'NE KAÇTILAR

Soruşturma kapsamında, 10 Ağustos 2026'da iş yeri önüne el bombası atan şüphelilerin, öncesinde keşif yaptıkları ve kıyafet değiştirdikleri, saldırının ardından ise Kocaeli'nin Darıca ilçesi istikametine kaçtıkları belirlendi.

1 GÜN SONRA KUNDAKLAYIP KURŞUN YAĞDIRDILAR

11 Ağustos'ta ise iş yerinin yanıcı madde dökülerek saldırıya uğradığı ve silahla kurşunlandığı tespit edildi. Saldırganların plakasız motosiklet kullanarak olay yerinden kaçtıkları, ardından yurt dışı bağlantılı hatlar üzerinden iş yeri sahibini tehdit ettikleri ortaya çıkarıldı.

9 ADRESE BASKIN

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüphelilerin Kocaeli'de bulunduğu tespit edildi. 21 Ağustos'ta 9 ayrı adrese Özel Harekat unsurlarının desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm şarjör, 10 adet fişek, 1 metal kelepçe, 1 muşta, 38 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.