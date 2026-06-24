Kartal’da kiracı dehşeti! Ev sahibini göğsünden bıçaklayarak katletti: Korkunç anlar kameraya yansıdı!





"SÜREKLİ POLİS GELİP GİDİYORDU"



Mahalle sakini Sıla Atalay, şüphelinin daha önce de çeşitli olaylara karıştığını öne sürerek, "Ben tam olarak olaya hakim değilim ama sürekli alkol kullanan birisiydi. Sürekli olaylar oluyordu, polis gelip gidiyordu. Daha önce de kendisine zarar verdiği olaylar yaşandı. Sabah da büyük bir tartışma olduğunu duyduk. Sonrasında her yerin kan olduğunu gördük" dedi. Yaklaşık 18 yıldır aynı binada oturduklarını belirten Atalay, hayatını kaybeden Niyazi Tanyeli'yi çok sevdiklerini ifade ederek, "Çok iyi bir insandı. Sürekli komşularıyla iletişim halindeydi. Hepimizin sevdiği biriydi" diye konuştu.



DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşanan dehşetin öncesinde Tanyeli'nin kiracısı ile arasında yaşanan kavga anları ortaya çıktı. Görüntülerde, Tanyeli'nin bıçaklanmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör