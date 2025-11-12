Kartal’da kırmızı ışıkta geçen 22 yaşındaki sürücü iki yayayı ezdi: Acılı baba, "Kendi zevki uğruna çocuğumu öldürdü"

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 5 gün boyuna tedavi gören Taner Akpınar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edilen Akpınar, Tuzla'da toprağa verildi. Gaziantep'ten gelerek Tuzla Devlet Hastanesi'nde staj yapan Güler Korkmaz'ın sürdüğü belirtildi. Olay sonrasında gözaltına alınan sürücü Elif Efsun Ercan, sevk edildiği adliyede 500 bin TL kefaretle serbest bırakıldı.

"IŞIĞI GÖRMÜŞ, GEÇEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ"

Yaşananlara tepki gösteren Taner Akpınar'ın ağabeyi Caner Akpınar, "kardeşim kaza sırasında savrularak başını vurmuş ve beyin kanaması geçirmiş. Sağ bacak ve sağ kolu kırılmış. Tedavi boyunca günde 5 dakika görebildik. Vefat ettiği gün üç defa kalbi durdu ve hayatını kaybetti. Maltepe istikametinde drift atarak ve hızlı bir şekilde gelmiş. Sahil yolunun hız limiti 70 ama en az 120 kilometre hızla geldiği görülüyor. Sarı ışığın kırmızıya döndüğünü gördüğünü görmüş ama geçebileceğini düşünerek hızlanmış. Frene basmak aklına gelmemiş. Çarpan sürücü frene basmamış selektör yapmış kornaya basmış. Şahsın yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Olay aynından 3 dakika sonra kızın ailesi olay yerine gelmiş, kızlarıyla ilgilenmişler ama yaralılarla ilgilenmemişler. Bu kazayı ben yapsam bir saatte beni cezaevine atarlardı" dedi.

"KİMSE GELMEDİ"

Taner Akpınar'ın annesi Gülbahar Akpınar, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Benim çocuğum 25 yaşında etrafında sevilen bir insandı. Onların evladı evlat da benim evladım evlat değil mi? Her gün bir umutla hastaneye gittim. Ben kolay büyütmedim bu yaşa getirmedim. Adalet yerini bulsun istiyorum. 5 gün boyun sürücünün ailesinden kimse yanımıza gelmedi. Kız zaten sürekli hız yapıyormuş" diye konuştu.

Acılı baba Hüsnü Akpınar ise yaşananlara tepki göstererek, "Kız kendi zevki uğruna bizi evladımızdan etti. Şikayetçiyiz. Adaletin yerini bulmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.