Kartal’da korkutan yangın! 4 katlı binayı alevler sardı: Apartman sakinleri saniyelerle kurtuldu!

Olay, saat 10.30 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi Taşkın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.