Haberler Yaşam Haberleri Kartal’da korkutan yangın! 4 katlı binayı alevler sardı: Apartman sakinleri saniyelerle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 13.09.2026 13:18

Kartal’da korkutan yangın! 4 katlı binayı alevler sardı: Apartman sakinleri saniyelerle kurtuldu!

İstanbul Kartal'da meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 4 katlı bir binanın 2'nci katını alevler sararken üst katlarda bulunanlar canlarını zor kurtardı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kartal’da korkutan yangın! 4 katlı binayı alevler sardı: Apartman sakinleri saniyelerle kurtuldu!
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Olay, saat 10.30 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi Taşkın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 VATANDAŞ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının çıktığı binanın üst katında bulunan 2 vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, mahalle sakinlerinden bir kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile olay yerinde bulunan vatandaşlara ayran dağıtarak destek oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KARTAL

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Kartal’da korkutan yangın! 4 katlı binayı alevler sardı: Apartman sakinleri saniyelerle kurtuldu!
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