Haberler Yaşam Haberleri Kartal’da korkutan yangın! Alevlerin sardığı market küle döndü
Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:39

Kartal’da korkutan yangın! Alevlerin sardığı market küle döndü

İstanbul Kartal'da meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. 5 katlı bir binanın altında bulunan markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sardığı yangında market kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Kartal’da korkutan yangın! Alevlerin sardığı market küle döndü
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Yangın, saat 07.00 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın altında bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm marketi sardı. Alevler binaya da sirayet ederken çevrede panik yaşandı.

MARKET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken market kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KARTAL

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Kartal’da korkutan yangın! Alevlerin sardığı market küle döndü
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