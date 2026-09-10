Kartal’da korkutan yangın! Alevlerin sardığı market küle döndü

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın altında bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm marketi sardı. Alevler binaya da sirayet ederken çevrede panik yaşandı.