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Giriş Tarihi: 7.08.2026 11:02

Kartal'da minibüs peş peşe patlamalarla yanıp kül oldu

İstanbul Kartal'da Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yaşanan peş peşe patlamalar çevrede paniğe neden oldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kartal’da minibüs peş peşe patlamalarla yanıp kül oldu
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Olay, Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde, kaymakamlık binasının arkasında meydana geldi. Sokakta bulunan bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangın esnasında araçta peş peşe patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

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Kartal'da minibüs peş peşe patlamalarla yanıp kül oldu
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