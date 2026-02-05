Ünlü iş insanının koruması öldürülmüştü! Davanın 11. celsesi görüldü

Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde 14 Temmuz 2021 tarihinde özel koruma olarak çalışan 2 çocuk babası Cem Özmüş, arkadaşıyla birlikte sahildeki kayalıklarda oturduğu sırada olay yerine motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtından ve ayağından yaralanan Özmüş hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Olay yeri incelemesi sırasında olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken inceleme sonrası olayda kullanılan motosiklet parçalanmış halde bulunmuştu. 29 Eylül 2023 tarihinde ise Cem Özmüş cinayeti ile ilgili sanık olarak yargılanan ve olay günü duruşması olan İhsan Boyabat evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

AZMETTİRİCİLER VE FAİLLER İDDİANAMEDE YER ALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış iddianame hazırlanmış. İddianamede yer alan bilgilere göre; maktul Cem Özmüş ile şüpheli Fırat Muşlu arasında uzun yıllara dayanan bir tanışıklık bulunduğu, pandemi döneminde Özmüş, Fırat Muşlu'dan, otopark, oto yıkama ve spor salonu gibi işler açmak için 1 milyon 500 bin TL talep ettiği, ancak Muşlu'nun bu parayı vermeye yanaşmadığı ifade edildi. Bu süreçten sonra taraflar arasında anlaşmazlık çıktığını, Maktul Özmüş'ün, Fırat Muşlu'nun kendisine destek olunmadığını düşündüğünü ve çevresine bu durumdan rahatsız olduğunu söylediğini kaydetti. İddianamede, Fırat Muşlu'nun, maktulün öldürülmesi için İhsan Boyabat ile irtibata geçtiği ve İhsan Boyabat'tan öldürme olayının gerçekleştirilmesi için adam ayarlamasını istediği bilgisine yer verildi.

Cinayetin failleri olarak Yekta Gözen ve Deniz Morsümbül hakkında yeterli delil olduğu kaydedildi. Fırat Muşlu, İhsan Boyabat ve Süleyman Sulu'nun olayın azmettiricisi olduğu kaydeildi. Olaydan önce Yekta Gözen ve Deniz Morsümbül'ün maktul Cem Özmüş'ü öldürmek amacıyla plan yaptığı, maktulü günlerce takip ettikleri, olay günü ise silahla 3-4 el ateş ederek cinayeti işledikleri belirtildi. Şüphelilerin olayın ardından hızla kaçtıkları, daha sonra tekrar bir araya gelerek yurt dışına kaçma planları yaptıkları da iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca, cinayet öncesinde şüphelilerin bir Kafe'de buluştuklarını, planın detaylarını burada konuştuklarını, olaydan sonra ise delilleri karartmaya çalıştıklarını vurguladı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Fırat Muşlu, İhsan Boyabat ve Süleyman Sulu'nun azmettirici olarak, Yekta Gözen ve Deniz Morsümbül'ün ise faili olarak suça iştirak ettikleri belirtildi.

ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR

15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11. Celsesi görülen duruşmaya maktul Cem Özmüş'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Deniz Morsümbül ise Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Katılan Pınar Özmüş, Necmiye Soylu ve Onurcan Özmüş, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini beyan etti.

TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi ile savunması alınan tutuklu sanık Deniz Morsümbül, "savunmalarımı tekrar ediyorum. Adli kontrol tedbirleri ile tahliyemi talep ederim" dedi.

BERAATİMİ TALEP EDERİM

Tutuksuz sanık Süleyman Sulu savunmasında, "beraatimi talep ederim" dedi. Tutuksuz sanık Fırat Muşlu savunmasında, "avukatım duruşmaya geç kaldı şu aşamada beyanda bulunmayacağım" dedi.

3.5 YILDIR YARGILAMA DEVAM EDİYOR AMA DELİLLER TOPLANMIYOR

Maktul'ün avukatı beyanında; "dosya için şahit buluyoruz ve konuşmaktan çekiniyorlar. Gizli şahit taleplerimiz vardı. 13.11.2025 tarihli dilekçemizin içeriğini tekrar ederiz. Teslim takikat taleplerimizi vardır. 3.5 yıldır yargılama devam etmesine rağmen deliller toplanmıyor. Taleplerimizin kabulünün mahkemeniz aksi kanatte ise gerekçesi ile reddedilmesini talep ederiz. Dosyaya sunulan mektup var" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme, sanık Yekta Gözen hakkında yakalama emri infazının beklenmesine ve iade işlemlerinin akıbetinin adalet bakanlığı dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne sorulmasına, tutuksuz sanık Süleyman Sulu ve Fırat Muşlu hakkında adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı devamına karar vererek duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.