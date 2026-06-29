Kartal’da nişanlısının yanında katledilen genç esnaf 6 Şubat depremlerinde de babasını kaybetmiş!

İstanbul Kartal'da nişanlısının yanında katledilen Yusuf İnan (27)'ın katledilmesiyle ilgili olarak konuşan arkadaşları adalet çağrısında bulunarak dünya iyisi bir insan olduğunu söyledikleri Yusuf İnan'ın katilinin biran önce yakalanmasını istedi. Hayatı kaybeden Yusuf İnan'ın babasının Adıyaman Belediyesinde görev yaptığı ve 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde 26 Haziran Günü sabah 04.30 sıralarında meydana geldi. Çiftin arasındaki tartışmaya yan taraftaki komşu mobilya dükkanı sahibi kadın ve evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen erkek arkadaşı dahil oldu. Aralarında yan bakma yüzünden bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sözlü kavganın ardından son buldu.

İddiaya göre aradan geçen 2.5 saatin ardından İnan, nişanlısın evine bırakacağı sırada saldırıya uğradı. Genç adam nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklandı. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polise ve sağlık ekibi geldi. 27 yaşındaki Adıyamanlı Yusuf İnan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklanarak öldürülen Yusuf İnan'ın cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

DEPREMDE BABASINI KAYBETTİ

Yusuf İnan'ın babasının Adıyaman Belediyesi'nde görev yaptığı, 6 Şubat 2023 tarihindeki Adıyaman dahil 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği annesinin ise kanser hastası olduğu belirtildi. Depremin ardından yaşadıkları acılardan uzaklaşmak için İstanbul'a geldikleri ve burada da Yusuf İnan'ı kaybederek yeni bir acı daha yaşadıkları öğrenildi.

SEVENLERİ İŞYERİNİN CAMLARINI KIRDI

Yusuf İnan'ın ölümü sonrasında olayın başlamasına sebep olduğu iddia edilen yan komşusu olan kadının mobilya dükkanı İnan'ı sevenler tarafından taşladı. Mobilya dükkanının camları kırıldı. Olay sonrasında gözaltına alınan kadın ifadesinin alınması sonra serbest bırakıldı.

OLAYI ANLATAN ARKADAŞLARI ADALET İSTEDİ

Olayla ilgili konuşan Yusuf İnan'ın esnaf komşusu İsmail Kurudal, "Çok yakından tanıdığım ve sevdiğimiz esnaf bir kardeşimizdi. Yusuf kardeşimiz, o akşam nişanlısıyla yemeğe gidiyorlar. Dönüşte buraya dükkanının önüne geliyorlar. Yan komşusu kadının sevgiliyle göz göze geliyorlar. Yusuf'a neden baktığını sorunca Yusuf da ona sen ne bakıyorsun diye cevap veriyor. O sırada bir tartışma yaşanıyor. Sonra ikisi de sakinleşiyor. Kızla sevgilisi kendi dükkanlarına girerken Yusuf ile nişanlısı da burada oturmaya devam ediyor. Bu olaydan 2 saat sonra arkadaşlarını toplayıp 2-3 araçla geliyorlar. Ya burada denk geliyorlar ya da Yusuf'un dükkandan çıkmasını bekliyorlar orasını bilmiyorum. Yusuf dükkandan çıkıp 50 metre gittikten sonra nişanlısının yanında Yusuf'a saldırıyorlar. Orada vahşice katlediliyor. Yüreğimiz yandı. Babasını depremde kaybetti. Çok iyi niyetli bir insandı. Sevmeyeni yoktu. Biz adalet istiyoruz" dedi.