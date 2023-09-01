Kartal’da skandal olay! Başkan Erdoğan’a oy verdikleri için anne ve kızı darbedildi

"KOMŞUMUZ OLAN KADIN VE ARKADAŞLARI ANNEMİ DARP ETTİ"

Annemi bir hafta önce sırf bu yüzden darp ettiler. Bizim komşumuz olan kadın darbetti. Dün de annemi darp eden kadının arkadaşları olan kafenin sahipleri annemi darp etti. Annemi sopayla darbettiler, kapıda bıçaklarla bekliyorlar. Eve giremeyelim diye." sözleriyle anlattı.

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"KONUYU ÇARPITMAYA ÇALIŞTI!"

Genç kız ayrıca ilginç bir gerçeği de şu sözlerie ifade etti: Videoda gördüğünüz o sopalı şahıs AK Partililere saldırıyorlar diyor. Bize HDP'li diyor. kamerayı gördükleri için konuyu tam çarpıtmaya çalışıyorlar