Kartal’da şüpheli ölüm! Sezai Acar’ın cesedi otluk alanda bulundu: ‘Çocuğumdan 26 gün boyunca haber alamadık’





"26 GÜN KAYIP KALDI"



Gebze'de oğlunun ölüm haberini alan acılı baba Muharrem Acar, "Ayın 31'inde kayboldu. 26 gün kayıp kaldı ama biz ilk kaybolduğunu, eve gelmediğinin 2. günü Kocaeli Gebze Mutlukent Karakolu'na başvurduk. Dün 22.15 civarlarında hanıma telefon geldi. Telefon gelişiyle Kartal nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan haber geldi. Kaybınız bulunmuştur, emanetiniz, başınız sağ olsun dediler mutlaka buraya, Kartal Emniyeti'ne gelmeniz lazım dediler" şeklinde konuştu.

"OLAYIN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUM"



Olayın aydınlatılmasını isteyen baba, "Herhangi bir darp yok, vurma yok. Evin anahtarı, bankamatikleri, cüzdanı, telefonu üzerindeydi. Çocuğumun ne şekilde öldüğü veya öldürüldüğü, bunun gayrimeşru olup olmamasının, bulunmasını istiyorum. Biriyle husumeti yok. Arkadaş çevresini bilemediğim için zaten evden bir yere gitmedi. 3-4 gün bizle de oturup muhabbeti gayet normaldi. Bundan sonra işime, aşıma bakacağım diyerek sözlerini söyledi. Bunun meydana çıkmasını, bu olayın ortaya dökülmesini istiyorum" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör