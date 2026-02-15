Kartal’da virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kartal'daki kaza, saat 22.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, R.P. yönetimindeki 34 SA 6195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı; ardından da takla attı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü R.P. ile araçta yolcu olarak bulunan K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.