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Giriş Tarihi: 28.06.2026 10:45 Son Güncelleme: 28.06.2026 10:46

Kartal’da 'yan bakma' dehşeti: Genç esnaf nişanlısının gözü önünde katledildi!

İstanbul Kartal’da bir aksesuar dükkanı sahibi 28 yaşındaki Yusuf İnan 'yan baktın' tartışması yaşadığı komşu esnafın erkek arkadaşı tarafından nişanlısının gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kalbinden ve karnının çeşitli yerlerinden bıçaklanan İnan’ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken cenazesi memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Kartal’da ’yan bakma’ dehşeti: Genç esnaf nişanlısının gözü önünde katledildi!
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Kartal'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Yusuf İnan ve nişanlısı işyeri önünde tartışma yaşıyorlardı. Çiftin arasındaki tartışmaya yan taraftaki komşu işyeri sahibi kadın ve erkek arkadaşı dahil oldu. Aralarında yan bakma yüzünden bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sözlü kavganın ardından son buldu.

YAN BAKMA KAVGASINDAN 2.5 SAAT SONRA SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre aradan geçen 2.5 saatin ardından İnan nişanlısın evine bırakacağı sırada bir saldırıya uğradı. Genç adam nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polise ve sağlık ekibi geldi. 28 yaşındaki Adıyamanlı Yusuf İnan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

NİŞANLISININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklanarak öldürülen Yusuf İnan'ın cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADIYAMAN #İSTANBUL

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Kartal’da 'yan bakma' dehşeti: Genç esnaf nişanlısının gözü önünde katledildi!
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