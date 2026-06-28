Kartal’da ’yan bakma’ dehşeti: Genç esnaf nişanlısının gözü önünde katledildi!

Kartal'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Yusuf İnan ve nişanlısı işyeri önünde tartışma yaşıyorlardı. Çiftin arasındaki tartışmaya yan taraftaki komşu işyeri sahibi kadın ve erkek arkadaşı dahil oldu. Aralarında yan bakma yüzünden bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sözlü kavganın ardından son buldu.