Kartal’da ’yan bakma’ dehşeti: Genç esnaf nişanlısının gözü önünde katledildi!

Kartal'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Yusuf İnan ve nişanlısı işyeri önünde tartışma yaşıyorlardı. Çiftin arasındaki tartışmaya yan taraftaki komşu işyeri sahibi kadın ve erkek arkadaşı dahil oldu. Aralarında yan bakma yüzünden bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sözlü kavganın ardından son buldu.
YAN BAKMA KAVGASINDAN 2.5 SAAT SONRA SALDIRIYA UĞRADI
İddiaya göre aradan geçen 2.5 saatin ardından İnan nişanlısın evine bırakacağı sırada bir saldırıya uğradı. Genç adam nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polise ve sağlık ekibi geldi. 28 yaşındaki Adıyamanlı Yusuf İnan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
NİŞANLISININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI
Nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklanarak öldürülen Yusuf İnan'ın cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü bildirildi.