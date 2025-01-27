Kartal’da yolcu minibüsü işyerine girdi: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Kartal'da bir yolcu minibüsü, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak cadde üzerindeki kuaföre girdi.

Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Kartal Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü cadde üzerinde bulunan bir kuaföre girdi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 YARALI KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.