Kartal’daki vahşetin detayları kan dondurdu: Üniversite öğrencisi 59 yaşındaki Ruhan Çalu’yu katletmişti! Cinayeti böyle anlattı...

Kartal'da geçtiğimiz 16 Nisan günü, 59 yaşındaki Ruhan Çalu evinde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından taksi ile Kocaeli'ne giden şüpheli emniyete teslim oldu. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "Öldürmek için öldürdü" değerlendirmesi yapılarak müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mert Deniz G. hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ruhan Çalu'nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık Mert Deniz G. savunmasında, olay günü kendisinde olmadığını ve değişik sesler duyduğunu belirterek, "Üniversite öğrencisiyim. Olay günü kendimde değildim. Değişik sesler duyuyordum. Herhangi bir doktor kontrol ve rahatsızlığım yok. Dış kapısı açık olan bir binadan içeri girdim en üst katta bulunan dairenin ziline bastım. Daire kapısını yaşlı bir bayan açtı. Kadını susturmaya çalıştım daha sonra yumruk attım bıçakladım ve sonra panik halinde kaçtım. Soruşturma aşamasında verdiğim beyanım doğrudur. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm ve pişmanım. Ben olay günü takip edildiğimi hissettim o yüzden telefon, bilgisayarlarımı çıkardım. Olay anı üstüm çıplak şekilde kuran kursu önünde ne yaptığımı bilmiyorum. Kadının telefonunu olaydan sonra aldım attığım yeri polislere gösterdim ancak kendi cep telefonu ve bilgisayar çantamı nereye attığımı hatırlamıyorum" dedi.
TAKSİCİ: "YARI ÇIPLAK BİNDİ"
Sanığı Kocaeli'ye götüren tanık olarak dinlenen taksici Ali M. ise sanığın olay günü aracına yarı çıplak şekilde bindiğini söyledi. Meral, "Sanığı ve maktulü tanımıyorum. Taksi şoförüyüm. Sanık olay günü yarı çıplak şekilde taksime bindi. Sorduğumda spor yaptığını ve düştüğünü söyledi. Kocaeli'ye gideceğini belirtti. Yolda Kocaeli Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuduğunu söyledi. Pantolonunda kan lekesi vardı. Kocaeli'ye bıraktım. Sanık kartla ödeme yapmak istedi ancak ödeme yapamadı. Yolda giderken sesi kısık konuşuyordu. Kendisini madde kullanmış olarak düşünmüştüm" dedi.
CEZAİ EHLİYETİ ARAŞTIRILACAK
Mahkeme, sanığın olay tarihinden itibaren 3 aylık HTS kayıtlarının istenmesine, hastane ve tedavi kayıtlarının dosyaya getirtilmesine, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmasına karar verdi. "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nun davaya katılma talebi ise suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.