Kartal’daki vahşetin detayları kan dondurdu: Üniversite öğrencisi 59 yaşındaki Ruhan Çalu’yu katletmişti! Cinayeti böyle anlattı...

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mert Deniz G. hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ruhan Çalu'nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Mert Deniz G. savunmasında, olay günü kendisinde olmadığını ve değişik sesler duyduğunu belirterek, "Üniversite öğrencisiyim. Olay günü kendimde değildim. Değişik sesler duyuyordum. Herhangi bir doktor kontrol ve rahatsızlığım yok. Dış kapısı açık olan bir binadan içeri girdim en üst katta bulunan dairenin ziline bastım. Daire kapısını yaşlı bir bayan açtı. Kadını susturmaya çalıştım daha sonra yumruk attım bıçakladım ve sonra panik halinde kaçtım. Soruşturma aşamasında verdiğim beyanım doğrudur. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm ve pişmanım. Ben olay günü takip edildiğimi hissettim o yüzden telefon, bilgisayarlarımı çıkardım. Olay anı üstüm çıplak şekilde kuran kursu önünde ne yaptığımı bilmiyorum. Kadının telefonunu olaydan sonra aldım attığım yeri polislere gösterdim ancak kendi cep telefonu ve bilgisayar çantamı nereye attığımı hatırlamıyorum" dedi.