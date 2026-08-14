Kartal’daki vahşetin sanığı ilk kez hâkim karşısında

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz nisan ayında 59 yaşındaki Ruhan Çalu'yu evinde bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Mert Deniz G.'nin (20) yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mert Deniz G. hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ruhan Çalu'nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mert Deniz G. (20) savunmasında, olay günü kendisinde olmadığını ve değişik sesler duyduğunu belirterek, "Herhangi bir doktor kontrol ve rahatsızlığım yok. Dış kapısı açık olan bir binadan içeri girdim en üst katta bulunan dairenin ziline bastım. Daire kapısını yaşlı bir bayan açtı. Kadını susturmaya çalıştım daha sonra yumruk attım bıçakladım ve sonra panik halinde kaçtım. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Kadının telefonunu olaydan sonra aldım attığım yeri polislere gösterdim ancak kendi cep telefonu ve bilgisayar çantamı nereye attığımı hatırlamıyorum" dedi.

'ANNEMİN TELEFONUNU SANIK AÇMIŞ'

Maktulün oğlu olay günü annesini defalarca aradığını belirterek, "En son aramamda sanık telefonu açıp sesini değiştirerek. 'Biraz rahatsızım' diyerek telefonu kapattı. Olaydan sonra durumu öğrendim" dedi. Mahkeme, sanığın olay tarihinden itibaren 3 aylık HTS kayıtlarının istenmesine, hastane ve tedavi kayıtlarının dosyaya getirtilmesine, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmasına karar verdi. "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nun davaya katılma talebi ise suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.