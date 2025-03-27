Kartalkaya soruşturmasında 5 tutuklama daha

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciası sonrası açıklanan bilirkişi raporunun ardından aralarında tutuklu otel sahibi Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyesi olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve 3 kızının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerden Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdaresi yetkilileri Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel ile elektrik teknisyeni Muharrem Şen tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi.