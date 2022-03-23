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Giriş Tarihi: 23.3.2022 20:41 Son Güncelleme: 23.3.2022 21:40

Kartını okutmak için çıkınca kendi aracının altında kalıp öldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kartını okutmak için çıkınca kendi aracının altında kalıp öldü

İstanbul'da bir otoparkta inanılmaz bir kaza meydana geldi. Kartını okutmak için rampadaki otomobilinden inen Feyiz Güler, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ümraniye'de inanılmaz bir kaza yaşandı. Zemin altı otoparkında kartını okutmak için rampadaki otomobilinden inen Feyiz Güler, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu inanılmaz kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkında 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 KH 4099 plakalı otomobilin sürücüsü Feyiz Güler (43) otoparktan çıkış yapmak için kartını okutmaya çalıştı. Kartı okutamayınca arabasından inerek kart okutma noktasına giderken el frenini çekmeyi unuttuğu için otomobil geri geri kaymaya başladı. Güler, geri kayan otomobilin altında kalarak sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 10 metre otomobilinin altında sürüklenen sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kartını okutmak için çıkınca kendi aracının altında kalıp öldü
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