Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Muratbey Mahallesi sakinleri, mahalle meydanındaki çeşmelerden bidonlara doldurdukları suyu sattıkları öne sürülen kişilere karşı kartlı çeşme uygulaması başlattı. Mahalleli, muhtarlık tarafından kendilerine verilen kartla, çeşmeden su dolduruyor. İnegöl ilçesinin kırsal Muratbey Mahallesi'nde 'kartlı çeşme' uygulaması hayata geçti. 90 haneli 360 nüfuslu mahalleye, satmak için su doldurmaya gelenler artınca, mahalleli susuz kaldı. Mahalle meydanındaki 2 çeşmenin suyu azalınca muhtar Murat Balcıelmas, çeşmeye taktırdığı elektronik sistem ile kart uygulamasını başlattı. Bidonlarını doldurmak için çeşmeye gelen mahalleli, muhtarın kendilerine verdiği kartı, musluğun üstüne takılan cihaza okutup suyun akmasını sağlıyor. Ardından da yanlarında getirdikleri bidonları dolduruyor. Zamanla çeşmelerden akan su azaldığı için böyle bir uygulamaya başvurduklarını belirten muhtar Murat Balcıelmas, "Bizim ve yakınımdaki 3 köye bir parmak su geldiğinden suyumuz bize yetmiyor. Normalde 45-50 hane olarak görüyorlar. Biz 90 haneli bir köyüz. 90 haneli köyün suyunun düzenli akmasını sağlamak için böyle bir sistem yaptık. Köyümüze kamyonetlerle gelip, damacana damacana su doldurup fabrikalara satış yapanları engellemek için yaptık. 3-4 köy bu konudan muzdaribiz. Gece gelenler hırlı mı hırsız mı belli değil. Geliyor, çantasını bırakıp köyün içinde geziyorlar. Ev dolu mu, boş mu diye bakıyorlar. Kavga edecekler diye korkuyoruz" diye konuştu. DHA