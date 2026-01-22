Kas hastası Eymen Kayra için zamanla yarış

Gümüşhane'de yaşayan Saim- Cansu Petek çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan 5 yaşındaki Eymen Kayra Petek, doğuştan DMD kas hastalığıyla mücadele ediyor. Baba Saim Petek,"Bir buçuk yıldır gece gündüz demeden evladımız için mücadele ediyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan herkese minnettarız. Ancak yolun sonuna yaklaşırken desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tüm iyi yürekli insanlarımızdan, hayırseverlerden Eymen'e el uzatmalarını bekliyoruz". Anne Cansu Petek ise, "5 yaşına yeni giren Eymen'im, bu tedaviyi acil olarak almak zorunda. Çünkü DMD'de zaman ilerledikçe kas kaybı artıyor, yürüme yetisi kaybolabiliyor ve hayati riskler büyüyor. Eymen'in yarınları, bugün atılacak adımlara bağlı.Bir çocuğun nefesi, bir annenin duası, bir babanın umudu için tüm hayırseverlere çağrımız, Eymen Kayra için el ele verelim. Bugün uzatılacak her el, Eymen'in yarınlarına atılmış bir adım olacaktır."

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan Saim ve Sibel Petek çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 5 yaşındaki minik Eymen, doğuştan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı ile savaş veriyor. DMD, erken müdahale edilmesi gereken, gecikmenin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabildiği bir hastalık. Uzmanlar, tedavi ne kadar erken alınırsa, kas kaybı o kadar yavaşlıyor ve çocukların yaşam kalitesi belirgin şekilde arttığını belirtiyor. Bu nedenle Eymen için her geçen gün, her geçen saat hayati önem taşıyor. 5 yaşındaki Eymen bebek, bir an evvel sağlığına kavuşup arkadaşları gibi oyunlar oynamak ve okula gitmek istiyor. Ancak bu hastalığı, hayallerine engel teşkil ederken yurtdışındaki tedavi masrafları da ailesini bir hayli düşündürüyor. Çaresiz durumdaki ailesi de evlatlarını iyileştirebilmek için her kapıyı çalarak kampanya sürecini tamamlamak istiyor. Eymen için geçen yıl Valilik onaylı başlatılan yardım kampanya sürecinde bir yılı doldu. Tedavi için gereken 2 milyon 901 bin 907 dolar (125 milyon TL)'nin yüzde 58'i (72 Milyon TL) toplanabildi. Kalan 53 milyon TL için yardım kampanya süresi uzatıldı. Kampanya on dört aydır devam ediyor. Petek ailesi oğlu Eymen Kayra'nın tedavisi için yapılan kampanyada bir an önce mutlu sona ulaşmak istiyor.

EVLADIMI KAYBETMEYE DAYANACAK GÜCÜM YOK

Baba Saim Petek,"Bir buçuk yıldır gece gündüz demeden evladımız için mücadele ediyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan herkese minnettarız. Ancak yolun sonuna yaklaşırken desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Oğlumun tedavisi için geçen yıl valilik tarafından onaylı başlatılan kampanyadan bir yılda 72 milyon lira toplanarak tam paranın yüzde 58'ine gelindi. Valilik tarafından kampanya bir yıl daha uzattı. Eymen, ilaç ve tedavi süresini kaybetmemek için kalan 53 milyon TL' için tüm hayırseverlerden iyi yürekli insanlarımızdan, Eymen'e el uzatmalarını bekliyoruz" dedi.

Anne Cansu Petek ise, "5 yaşına yeni giren Eymen'im, bu tedaviyi acil olarak almak zorunda. Çünkü DMD'de zaman ilerledikçe kas kaybı artıyor, yürüme yetisi kaybolabiliyor ve hayati riskler büyüyor. Eymen'in yarınları, bugün atılacak adımlara bağlı. Evladım ayakları toprağa basmadan, toprak olsun istemiyorum. Onun yürüdüğünü, koştuğunu, arkadaşlarıyla oyun oynadığını, bana sımsıkı sarıldığını, hayata tutunduğunu görmek istiyorum Bir çocuğun nefesi, bir annenin duası, bir babanın umudu için tüm hayırseverlere çağrımız, Eymen Kayra için el ele verelim. Bugün uzatılacak her el, Eymen'in yarınlarına atılmış bir adım olacaktır" dedi.