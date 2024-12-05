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Giriş Tarihi: 6.12.2024

Kasa hırsızları polisten kaçamadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kasa hırsızları polisten kaçamadı
İstanbul Fatih'te bir iş adamının ofisinden içerisinde 4 milyon liralık döviz bulunan kasayı çalan 2 hırsız yakalandı. 28 Kasım'da Katip Kasım Mahallesi Asker Sokak üzerindeki bir kargo şirketini açan E.Y., içerisinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz olan kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bahaddin G. (24) ile Adem K.'yi (22) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 44 mermi ele geçirildi. Daha önce de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kasa hırsızları polisten kaçamadı
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