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Giriş Tarihi: 10.6.2022 23:35

Kasaba Doktoru 10. bölüm full izle I Ömer için seçim zamanı!

Kasaba Doktoru 10. bölüm full izle I Ömer için seçim zamanı!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru yeni bölümü ile bu akşam izleyici ile buluştu. Ömer annesinin tedavisi hakkında seçim yapmak ozrunda kalır. Erol’un durumu ciddileşince Hakan zor bir karar alır. Kasaba Doktoru 10. Bölüm full izle ekranı dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Doktorların hayat mücadelelerini konu edinen dizi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için geliyor. İşte, TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm izle!

Kasaba Doktoru 10. Bölüm full izle linki paylaşılmaya başlandı. TRT 1 ile araştırılan Kasaba Doktoru son bölüm izle ekranı dizinin yakın takipçileri tarafından gündemde. Ömer annesi için zorlu kararlar almak zorunda kalırken geçmişten gelen bir misafir her şeyi daha da zor bir yola saptırır. İşte, TRT 1 ile Kasaba Doktoru yeni bölüm full kesintisiz tek parça izle!

KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜM İZLE

Bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:

KASABA DOKTORU 10. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM ÖZETİ

Erol'un fenalaşıp hastaneye gelişi tüm dengeleri altüst eder. Hakan ameliyatı öne çekmek için hızla bir ekip kurmak zorundadır. Yalçın ise Hakan'ı yalnızlaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yalçın, annesinin tedavisini öne sürerek Ömer'i kendi tarafına çekmeye çalışır. Leyla, Ömer'in annesi ile ilgili yalanını öğrenince araları açılır.

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Kasaba Doktoru 10. bölüm full izle I Ömer için seçim zamanı!
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