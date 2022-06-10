Kasaba Doktoru 10. bölüm full izle I Ömer için seçim zamanı!

Kasaba Doktoru 10. Bölüm full izle linki paylaşılmaya başlandı. TRT 1 ile araştırılan Kasaba Doktoru son bölüm izle ekranı dizinin yakın takipçileri tarafından gündemde. Ömer annesi için zorlu kararlar almak zorunda kalırken geçmişten gelen bir misafir her şeyi daha da zor bir yola saptırır. İşte, TRT 1 ile Kasaba Doktoru yeni bölüm full kesintisiz tek parça izle!
KASABA DOKTORU YENİ BÖLÜM İZLE
Bu akşam ekranlara gelen bölümü izlemek için:
KASABA DOKTORU SON BÖLÜM ÖZETİ
Erol'un fenalaşıp hastaneye gelişi tüm dengeleri altüst eder. Hakan ameliyatı öne çekmek için hızla bir ekip kurmak zorundadır. Yalçın ise Hakan'ı yalnızlaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yalçın, annesinin tedavisini öne sürerek Ömer'i kendi tarafına çekmeye çalışır. Leyla, Ömer'in annesi ile ilgili yalanını öğrenince araları açılır.