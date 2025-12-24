Kasapoğlu apartmanı davasında karar: 5 sanığa hapis cezası!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Kasapoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 9'u aynı aileden olmak üzere 32 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Fatma Altaş ve Salim Ilıcak ile taraf avukatları katıldı. Depremde yakınlarını kaybeden müşteki aileler, söz alarak binanın yıkımında sorumluluğu bulunan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatları ise sanıkların olası kast kapsamında ve üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

SANIK SAVUNMALARI

tutuksuz sanık Fatma Altaş, yalnızca mimari projeyi hazırladığını, yapım sürecinde yer almadığını belirterek beraatini istedi. Salim Ilıcak ise binanın altında bulunan dükkânların sahibi olduğunu, yapısal bir tadilat yapılmadığını ve yalnızca alçıpan bölmeler bulunduğunu savunarak suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından hükmünü açıkladı. Mehmet Gündüz (statik proje müellifi), 15 yıl hapis, Mahmut Doğan ve Veysel Ertunç (müteahhitler),15'er yıl hapis, Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl (belediye görevlileri), 6 yıl 8'er ay hapis, tutuksuz sanıklar Salim Ilıcak ve Fatma Altaş hakkında ise beraat kararı verildi. Mahkeme ayrıca, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri ve yurt dışına çıkış yasağının devamına, tutuklama hükümlerinin ise ileri bir aşamada değerlendirilmesine karar verdi.