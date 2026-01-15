Kasapoğlu: Her bir fotoğraf tarihe not düşüyor

Gelenekselleşen ve her yılın görsel hafızasını oluşturan oylamada; Haber, Doğal Yaşam ve Çevre, Spor ve Günlük Hayat olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra Gazze: Açlık ve Portre başlıklı 2 özel kategorideki fotoğrafları tek tek inceleyen Kasapoğlu, karelerin arkasındaki hikayelere odaklandı. Fotoğrafları seçerken hem estetik değeri hem de taşıdığı anlamı göz önünde bulundurduğunu söyleyen Kasapoğlu, Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.

"SESSİZ ÇIĞLIKLARI DUYURAN KARELER"

Oylama sırasında fotoğrafların hikayelerini dikkatle okuyan Kasapoğlu, özellikle bu yıl açılan "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğraflar karşısında duygusal anlar yaşadı. İnsanlık dramını en çarpıcı haliyle gözler önüne seren karelerin tarihi bir belge niteliğinde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Her yıl bu oylamada zorlanırız. Bu yılki fotoğrafların yükü yine çok ağır. Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dışı durumu ve açlıkla imtihan edilen masumları anlatan kareler yüreğimizi dağladı. Oradaki sessiz çığlığı tüm dünyaya bu kareler sadece birer görsel değil, insanlığın vicdanına yapılmış bir çağrıdır."

"BAZEN TEK BİR KARE, SAYFALARCA YAZIDAN ÇOK DAHA FAZLASINI ANLATIYOR"

Kasapoğlu oylama sonunda yaptığı açıklamada "Anadolu Ajansı'nın geleneksel "Yılın Kareleri" oylaması, sadece bir fotoğraf seçimi değil, aslında koca bir yılın özeti... Bugün oylamaya katılırken bir kez daha gördüm ki; bazen tek bir kare, sayfalarca yazıdan çok daha fazlasını anlatıyor. Her bir kare, sadece bir anı dondurmakla kalmamış; o anın ruhunu, acısını ve sevincini de bugüne taşımış. Gazze'deki hüzünden spordaki gurur anlarımıza, doğanın mucizelerinden haberin tam kalbine kadar her kategoride seçim yapmak gerçekten zordu. Muhabir arkadaşlarımız, tarihe tanıklık ederken bizlere de bu hafızayı en duru haliyle sunuyorlar. Bazı fotoğraflara bakarken yutkunduk, bazılarında ise gururlandık. Vizörün arkasındaki o isimsiz kahramanları, dondurucu soğukta, savaşın ortasında veya sahanın kenarında o "an"ı yakalayan tüm Anadolu Ajansı muhabirlerini yürekten kutluyorum. Tarihe not düşmek tam olarak budur" İfadelerini kullandı.