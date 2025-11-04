Kasapta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kasap dükkanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların çekilmesiyle çatışmaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Zülfü Coşan ve Ensari Coşan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zülfü Coşan ile Ensari Coşan kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.