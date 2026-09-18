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Giriş Tarihi: 18.09.2026 17:54

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve dönemin cezaevi savcısı da bulunuyor.

İHA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, dönemin cezaevi savcısı ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun bir diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise Kıbrıs'tan dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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