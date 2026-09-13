Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme!

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde, "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakter bir hücrede tutulmakta ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edilmektedir. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu hakkında, yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler savurduğu belirlendi. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca iki gün sonra, yani 12 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.