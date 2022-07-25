Kasık Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir? Kasık Ağrısına Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Her yaştan bireyin yaşadığı sağlık problemlerinden birisi de kasık ağrısıdır. Kasık ağrıları bazen üşütme ya da vücudun yorgunluğu gibi basit sebeplerden yaşanırken, bazen de bazı hastalıkların öncü habercisi olarak da yaşanabilir. Kasık ağrısı yaşayan kişiler, ağrılarının geçmemesi durumunda mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır. Peki, kasık ağrısına hangi doktor ve bölüm bakar? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Kasık Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Her kesimden birey genç, çocuk yahut yaşlı fark etmeksizin kasık ağrısı yaşayabilir. Kasık ağrısı üşütme, ters hareket, regl dönemi gibi basit nedenler yüzünden oluşabilirken, akut apandisit, kasık fıtığı gibi acil müdahale gerektiren durumlar yüzünden de oluşabilir. Bu noktada kasık ağrısı yaşayan bireyin vakit kaybetmeden gerekli bölümün doktorlarına muayene olması oldukça mühimdir. Kasık ağrısı için Genel Cerrahi bölümüne gidilmesi gereklidir. Bazı durumlarda kasık ağrısı kadın ve erkek hastalarda üreme organlarını ilgilendiren rahatsızlıklar sonucunda yaşanabilir.

Kadınlarda Kasık Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Kadın bireylerde kasık ağrısı için Jinekoloji bölümüne başvurmak gereklidir. Bazı durumlarda kadın hastalarda kasık ağrısı üreme ve cinsel organların işleyişinde bir rahatsızlığın varlığı yüzünden meydana gelebilmektedir. Rahimde kist ve miyom, polikistik over, pelvik rahatsızlıkları, üreme ve boşaltım organları enfeksiyonları kasık ağrıları yaşanmasına sebep olabilmektedir, bu durumun varlığında hastanın ilk etapta Genel Cerrahi bölümüne muayene olup doktorun yönlendirmesi ile jinekoloji bölümüne başvurması en sağlıklı seçenektir. Jinekoloji hekiminin gerekli gördüğü kan, idrar tahlilleri ve görüntüleme tetkikleri ile yaşanan kasık ağrısının nedeni saptanarak tedavi yöntemleri belirlenmektedir.

Erkeklerde Kasık Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Erkek bireylerde görülen kasık ağrısı için Üroloji dalının uzmanlarına başvurmak gereklidir. Bazı durumlarda erkek hastalarda kasık ağrısı bireyin üreme ve cinsel organlarında oluşan bir rahatsızlığın belirtisi olabilmektedir. Prostat, idrar yolu ve üreme organları enfeksiyonları gibi rahatsızlıklar erkek hastalarda kasık ağrılarına sebep olmaktadır. Bu durumda hastanın Genel cerrahi alanında muayene olduktan sonra eğer doktor da gerekli görüyorsa Üroloji bölümü hekimlerine de muayene olması gereklidir. Üroloji hekiminin gerekli gördüğü kan, idrar tahlilleri ve görüntüleme tetkikleri ile yaşanan kasık ağrısının nedeni saptanarak tedavi yöntemleri belirlenmektedir.