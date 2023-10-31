Kaşık Oyunu Hangi Yöreye Aittir? Kaşık Oyunu Hangi Bölgede Oynanır?

Kaşık oyunu Anadolu'daki halay ya da horon gibi oyunlarla kıyaslandığında ellerde kaşıkların yer alması nedeniyle bu oyunlardan biraz daha farklı bir görüntü sunar ve bu da kaşık oyununu insanlar için ilgi çekici hale getiren detaylardan biridir ve en önemlisidir. Anadolu gibi kültürel çeşitliliğin çok yüksek olduğu bir coğrafyada kaşık oyunu hangi yöreye aittir ve hangi bölgede oynanır gibi konuların merak edilmesi de son derece doğaldır.

Kaşık Oyunu Hangi Yöreye Aittir?

Kaşık oyunları Anadolu yöresine ait en güzel oyunlardan bir tanesidir. Pek çok çeşitli dans bulunan Anadolu'da, kaşığın oyuna dahil olması ile daha farklı bir profil çizerek dikkat çekici bir kültürel dans olmayı başarmış olan kaşık oyunu Batı Karadeniz, Güney Marmara ve İç Batı Anadolu yörelerinde popülerdir.

Kaşık Oyunu Hangi Bölgede Oynanır?

Kaşık oyununa ev sahipliği yapan bölgeleri şehir olarak sıralamak gerekirse bunlar Kastamonu, Bolu, Çorum, Çankırı, Bilecik, Bursa, Uşak, Ankara, Eskişehir ve Afyon olarak sıralanabilir.