Kasım 2025 Kira Artış Oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler TÜİK’te! Kira zammı nasıl hesaplanıyor?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak maksimum artış oranını belirleyen enflasyon verileri, her ayın ilk haftası açıklanır. Kasım ayında kira kontratını yenileyecek olanlar için baz alınacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalama oranı, ekonomik dengeler açısından büyük önem taşıyor. Peki, kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?
Kasım 2025 kira artış oranı, Ekim 2025 ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da kamuoyu ile paylaşacak.
Açıklanan bu veriler içindeki TÜFE on iki aylık ortalama değeri, Kasım ayında yapılacak kira artışının yasal üst sınırını oluşturacak.
Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.
Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.