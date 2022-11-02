Astroloji, en eski bilim dallarından birisidir. Tarihçilerin yaptığı araştırmalara göre farklı uygarlıklar bu bilim dalı ile ilgilenmişlerdir. Günümüzde de astroloji konusunda burçlar oldukça yakından takip edilir. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak araştırılan burç yorumlarının yanı sıra burç özellikleri de merak konusu olmuştur. Kasım ayında doğanların ne burcu olduğu ise bu noktada araştırılan başlıklardan birisidir. Peki, Kasım ayı hangi burç ve özellikleri nelerdir?
KASIM AYI HANGİ BURÇ?
Kasım ayında doğan ve burcu hakkında bilgi sahibi edinmek isteyenler doğru yerdeler. Kasım ayı burçlarının ayrıntılı özelliklerini ve günlük güncel yorumlara ulaşabileceğiniz linke bu başlık altında yer verdik.
Kasım ayında doğan bir kimse Akrep ya da Yay burcudur. Kişinin net doğum tarihine göre ise hangi burç olduğu belli olur.
24 Ekim ile 23 Kasım tarihleri aralığında hayata gözlerini açan kişiler Akrep burcudur
24 Kasım ile 22 Aralık tarihleri aralığında doğanlar ise Yay burcudur.
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KASIM AYI GENEL BURÇ ÖZELLİKLERİ
Akrep Burcu Özellikleri
Grup: Su, negatif, dişi, sabit
Yönetici Gezegen: Mars, Plüton
Renk: Canlı kırmızı, siyah
Uğurlu Taş: Opal, Lal
Şanslı Sayı: 9
Şanslı Gün: Salı
Karşıt Burç: Boğa
Şehirler: Washington, New Orleans, Liverpool
Metal: Çelik, demir
Çiçekler: Kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş çiçeği
Ağaçlar: Ardış, kara çam, selvi
Yay Burcu Özellikleri
Grup: Ateş/erkeksi/değişken
Yönetici Gezegen: Jupiter ve Neptün
Renk: Turkuaz, Mor
Uğurlu Taş: Firuze, Mavi topaz
Şanslı Sayı: 3
Şanslı Gün: Perşembe
Karşıt Burç: İkizler
Şehirler: Nottingham, Stuttgart, Toledo, Sydney, Köln, Toronto, Budapeşte, Napoli
Metal: Kalay
Çiçekler: Leylak, mor menekşe, karanfil, kırmızı gül
Ağaçlar: Meşe, huş, ıhlamur, dut, kestane, dişbudak, şekerkamışı, badem kayısı