Haberler Yaşam Haberleri KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: Gözler TÜİK' e çevrildi! 2025 Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 1.11.2025 14:19

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: Gözler TÜİK' e çevrildi! 2025 Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği açıklamaların başında geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla bu oran netleşecek. Kira sözleşmesini yenileyecek olanlar, yeni kira zammının ne kadar olacağını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2025 Kasım kira artış oranı ne kadar olacak ve kira zammı nasıl hesaplanır?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: Gözler TÜİK’ e çevrildi! 2025 Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ev sahibi ve kiracılar, Kasım ayı kira artış oranını öğrenmek için gözlerini TÜİK'in açıklayacağı Ekim 2025 enflasyon verilerine çevirdi. TÜFE rakamlarının duyurulmasının ardından, Kasım 2025 kira zammı da kesinleşecek. Kira sözleşmelerinde yasal üst sınır olarak dikkate alınan 12 aylık ortalama TÜFE, bu ayki zam oranını belirleyecek. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KASIM 2025 KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Kasım ayı kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. TÜİK, TÜFE rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklayacak.

Bu oran, Kasım 2025'te uygulanacak kira artışının yasal üst sınırını belirleyecek. Ev sahipleri, kira bedellerini bu sınırı aşmadan artırabilecek.

GEÇEN AY (EKİM) KİRA ZAM ORANI NE KADARDI?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 ve 12 aylık ortalamalara göre %38,36 olarak gerçekleşti.

Buna göre, Ekim ayında kiralara en fazla %38,36 oranında zam yapılabildi.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL
Artış Oranı: %38,36
Kira Artış Tutarı: 3.836 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.836 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL
Artış Oranı: %38,36
Kira Artış Tutarı: 7.672 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.7.672 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: Gözler TÜİK' e çevrildi! 2025 Kasım kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz