Kasım Gülek Köprüsü okullar açılmadan hizmete girecek

Projenin şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli yatırım olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım hizmetlerinden faydalanacak. Adana'mız için atılan her adım, geleceğe bırakılan güçlü bir izdir. Ulaşım yatırımlarımızı yakından takip ediyoruz ve çalışmalarımıza kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. Adana'nın trafiği açısından özel bir önem ifade eden Kasım Gülek Köprüsü ve kavşağı ile ilgili çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını kaydeden Vali Yavuz, "Köprü ve kavşak çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Okulların açılmasından önce ulaşıma açılmasını planladık" diye konuştu.

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