Kaskım sayesinde hayattayım

Adana'da 4 Şubat'ta motosikleti ile TIR'ın altında sürüklenip sıkışan kurye Mesut Aldanma (26), kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum, ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" dedi.Kaza, 4 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu'nda meydana geldi. Bir kebapçıda kurye olarak çalışan Mesut Aldanma'nın kullandığı motosiklet, seyir halindeki TIR ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mesut Aldanma, TIR'ın altında kaldı. Genç adam, koruyucu kıyafetleri ve kaskı sayesinde ölümden döndü. Sağlık ekipleri gelene kadar Mesut Aldanma'yı vatandaşlar sakinleştirmek istedi. Ancak Mesut Aldanma, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" dedi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mesut Aldanma, kazayı üzerindeki koruyucu ekipmanlar sayesinde sıyrıklarla atlattı.Kaza anını anlatan Aldanma, "Dükkâna sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Otobanda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde 3 TIR vardı. Kırmızı ışık söndükten sonra yola çıktık, yanımdaki TIR beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve TIR'ın altında sıkıştım. Hayatta kalabilmemi kaskıma, kıyafetime borçluyum. Ekipmanlarım olmasaydı TIR beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı yüzüm paramparça olacaktı, giysilerim olmasaydı gövdem paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok. Vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum, ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" diye konuştu.