Kaskın içine giren arı ölüme neden oldu

Konya'nın Derebucak ilçesinde kaskının içerisine arı girdiği iddia edilen motosiklet sürücüsünün panik yapıp, çarptığı 75 yaşındaki yaya Abdullah Demirbaş hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Sarayönü Mahallesinde yaşandı. Motosikleti ile seyir halinde olan Yasin Yağız, iddiaya göre kaskının içerisine arı girmesi nedeniyle panik yaptı ve kontrolünü kaybetti.

Motosiklet bu esnada yolda yaya olarak yürüyen Abdullah Demirbaş'a çarpıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı motosiklet sürücüsü ise hastanede tedavi altına alındı.

Abdullah Demirbaş'ın cenazesi ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.