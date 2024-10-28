Adana’da kuyumcu soygunu: Tezgahta bulunan tüm altınları alıp kayıplara karıştı!

Adana'da başında kask bulunan bir şüpheli, kuyumcuyu sahibi Muhammed Bahadır A.'yı (32) silahla yaraladıktan sonra tezgahta bulunan çok sayıda bileziği çaldı. Soyguncu daha sonra kendisini sokakta bekleyen motosiklete binerek kayıplara karıştı. Omuzlarından yaralanan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇ ORTAĞIYLA KAÇTI

Soygun, Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kasklı bir şüpheli elinde silahla Muhammed Bahadır A.'nın kuyumcu dükkanına girdi. "Kıpırdama" diye bağıran şüpheli, iş yeri sahibini omuzlarından vurarak yaraladıktan sonra tezgahta bulunan çok sayıda altın bileziği alıp kuyumcudan çıktı. Soyguncu daha sonra kendisini bulvar üzerinde bekleyen motosikletli kişinin arkasına binerek hızla olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Silah seslerini duan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Muhammet Bahadır A.'yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. İş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı. Öte yandan kuyumcunun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.