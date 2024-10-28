Video Yaşam Adana'da kuyumcu soygunu: Tezgahta bulunan tüm altınları alıp kayıplara karıştı!
Adana'da kuyumcu soygunu: Tezgahta bulunan tüm altınları alıp kayıplara karıştı!

Adana'da kuyumcu soygunu: Tezgahta bulunan tüm altınları alıp kayıplara karıştı!

28.10.2024 | 16:24

Adana’da kimliği henüz belirlenemeyen kasklı bir şüpheli, kuyumcuyu silahla vurduktan sonra tezgahta bulunan altınları alıp kayıplara karıştı. Polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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