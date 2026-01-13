Kaşla göz arasında çantaları gasbetti: Fatih’i mesken tutan Şili uyruklu hırsız yakalandı

Hırsızlık operasyonlarına yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir olay çözüldü. Birbirine benzer 3 ayrı hırsızlık olayı Fatih'te gerçekleşti. 3 Ocak'ta Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda müşteki M.H.'ye ait; içerisinde 500 Euro değerinde cep telefonu ve muhtelif kartların bulunduğu çanta çalındı.

İkinci olay 5 Ocak günü Hocapaşa Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, müşteki T.D.'ye ait; içerisinde 2 bin Euro, 5-6 bin TL, muhtelif banka kartları ve pasaportların bulunduğu çantanın çalındığı belirlendi. Üçüncü olay yine 5 Ocak günü Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir restoran bölümünde, müşteki M.E.S.'ye ait; içerisinde 700 TL, 50 Dolar, 50 Ürdün Dinarı, 1200 İsrail Şekeli, iPhone Pro Max cep telefonu, banka kartları ve kimliklerin bulunduğu çantanın çalındığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ KAMERA KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİ

Meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan kamera incelemelerinde 3 olayda da aynı erkek şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

HIRSIZ ŞİLİ UYRUKLU ÇIKTI

Derinleşen soruşturmada şüphelinin Şili uyruklu 37 yaşındaki Carlos Andres V.P. adlı kişi olduğu saptandı. Turist olarak Türkiye'ye geldiği belirlenen şüpheli Bağcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen Carlos Andres V. P., çıkarıldığı mahkemece 3 ayrı dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.