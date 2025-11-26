Kaş’ta feci kaza: 1 ölü

Kaş ilçesi Yeşilköy Çevre Yolu Gemicik mevkiinde gece saatlerinde otomobil ile mootsikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Ali Mutlu (60) hayatını kaybetti. Fethiye'den Kaş istikametine seyir halinde olan bir araç, yol üzerinde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 20 metre uçuruma yuvarlanırken, sürücü hurdaya dönen motosiklette feci şekilde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişi, Kınıklı İngiliz lakaplı Ali Mutlu olarak tespit edildi. Kazada motosiklette eşi de bulunuyordu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberinin ardından Ali Mutlu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayı gerçekleştiren otomobil sürücüsü Ali A., hafif yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçtaki hız göstergesinin kazada 140 km/S'te takılı kaldığı öğrenildi. Olay yerinde savcılık ve polis ekipleri inceleme başlattı. Kazanın tüm detayları soruşturma sonucunda netlik kazanacak. araç sürücüsü Ali A.'nın daha denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktığı ve Ova Mahallesinde halde komisyonculuk yaptığı öğrenildi.