Kaş’taki orman yangını rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip alanda, kara ekipleri zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle görev yaparken yangın genişlemesini sürdürdü. Gece boyunca yangına, 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi, ile müdahale sabaha kadar aralıksız sürdü. Rüzgarında etkisi ile alevler yayılmaya devam etti.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Gün aydınlanmasının ardından Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sularında alevlere havadan 6 helikopter, 3 uçak ile yeniden başladı. Bölgede arazi şartlarının sarp ve yüksek olması nedeniyle ekipleri zorluyor. Yetkililer kuzeyden esen sert rüzgarın yangının yayılmasına başlıca neden olduğunu kaydetti.

3 GÜN FÖN SICAKLARI ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Valiliği arcılığı ile bölgeyi uyardı. Antalya, Budur ve Isparta'da 3 gün boyunca kuzeyden 70 – 80 kilometre hızla esen sıcak havanın etkili olacağını söyledi. Sıcaklık ortalamasını gece 33, gündüz 44 derece olduğuna dikkat çekerek; "Kuzeyden esen sert sıcak ve kuru hava en küçük kıvılcımı alev topuna çevirir." dilerek uyardı. 3 ilim valilikleri ise vatandaşların ormanlık alana girmemesi için güvenlik önlemlerini arttırdı.