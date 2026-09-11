Kastamonu Belediyesinde dehşet anları: Eski işçi kılıçla bastı!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen M.Ö., talebinin yerine getirilmemesi üzerine yanında getirdiği silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı. Sık sık bağırarak "ekmeğimle oynadığınız" diyen M.Ö., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini yineledi.