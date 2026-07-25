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Giriş Tarihi: 25.07.2026 15:55

Kastamonu'da 3 ayrı zincirleme kaza:1 ölü 12 yaralı

Kastomonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Kastamonu’da 3 ayrı zincirleme kaza:1 ölü 12 yaralı
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Tosya ilçesinde D100 kara yolunda art arta 3 zincirleme kaza meydana geldi. İlk kaza, Karasapaca mevkisinde oldu. 1 TIR ve 8 otomobilin karıştığı kazada H.K. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Sapaca mevkisinde meydana geldi. 1 TIR ile 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yine aynı bölgede meydana gelen diğer kazada ise 12 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazalar nedeniyle D100 kara yolunun Samsun yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin araçları kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN #KASTAMONU

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Kastamonu'da 3 ayrı zincirleme kaza:1 ölü 12 yaralı
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