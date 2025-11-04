Kastamonu’da anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman nerede? En son orada görülmüşler!

Yapılan çalışmada anne ve oğlunun en son akşam saatlerinde Kocacam köyü civarında görüldüğü tespit edildi. Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın (5) mantar toplamak için evinden ayrıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece boyunca devam eden çalışmalara ailenin yakınları ve köylüler de destek verdi. Dron ve köpeklerle yapılan çalışmalarda şu ana kadar anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı.