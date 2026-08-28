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Giriş Tarihi: 28.08.2026 11:52

Kastamonu'da batma tehlikesi geçiren gemideki 13 mürettebat kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı: Kastamonu Doğanyurt'ta su alarak batma tehlikesi geçiren ticari gemideki 13 mürettebat kurtarıldı

DHA
Kastamonu’da batma tehlikesi geçiren gemideki 13 mürettebat kurtarıldı
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından 13 mürettebat kurtarıldı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında bir ticari geminin su alarak batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine, olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-301, TCSG-96) ve 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-40) sevk edildi.

Yapılan arama kurtarma faaliyeti sonucu, kapalı tip kurtarma filikası ile gemiyi terk eden 13 mürettebat sağlık durumları iyi bir şekilde Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi'ne teslim edildi.

Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz.

#KASTAMONU #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

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Kastamonu'da batma tehlikesi geçiren gemideki 13 mürettebat kurtarıldı
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