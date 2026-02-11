Kastamonu’da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Selalmaz köyü İlyas Mahallesi'nde tek başına yaşayan emekli öğretmen Mehmet Ergin'den (74) bir süredir haber alamayan komşuları, kontrol için evine gitti. İçeri giren komşular, Ergin'i yerde hareketsiz halde buldu.